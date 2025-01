Capítulo 220 de Sueños de libertad; 9 de enero: Joaquín intenta reconquistar a Gema tras el despido de Miriam

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

Joaquín no piensa renunciar a Gema. Quiere recuperarla cómo sea y le confiesa que Miriam ya no será un problema porque la joven ha provocado su despido para que ellos puedan volver a ser felices. Sin embargo, a Gema no le ha parecido bien que su marido no haya sido capaz de despedir a su secretaria. ¿Cambiará de idea y perdonará a Joaquín?

Por otro lado, Leonor, una nueva empleada, ha llegado a Perfumerías de la Reina dispuesta a revolucionarlo todo. La joven ya ha conocido a nuevas compañeras y parece que con Fina no ha ha empezado con buen pie.

Además, Andrés y Begoña vuelven a estar juntos. ¡Por fin ha llegado su esperada reconciliación. La enfermera ha agradecido al joven De la Reina que haya vendido parte de sus acciones para que ella consiguiese la nulidad matrimonial y ambos...¡se han fundido en un apasionado beso! ¿#Began volverá pronto a estar juntos?

Don Pedro sigue destrozado por la muerte de su esposa, y se refugiará en su hermana Irene con la cuál ha decidido mantener en secreto que doña Inés se quitó la vida.

Afortunadamente, Tasio ha sobrevivido al disparo y se recupera en el hospital de sus heridas. ¡Damián está muy feliz y le ha agradecido a su hijo que le salvase la vida!

María le ha confesado a Andrés que van a ser padres, pero él cree que su mujer ha vuelto a mentirle y que lo único que quiere es retenerle a su lado. ¿Descubrirá que ese hijo que está esperando a la joven es en realidad de Víctor?

