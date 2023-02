Yekta, el malo malísimo y la peor pesadilla de Ceylin en ‘Secretos de familia’

Si hay una persona que ha tratado de poner todo tipo de impedimentos en la vida de Ceylin, ese es Yekta. A él nunca le ha caído en gracia la abogada, pero desde el asesinato de Inci su rabia hacia ella no ha dejado de crecer. ¡Parece que su único objetivo es hacerle la vida imposible a la joven Erguvan!

Yekta es el fundador de un conocido bufete de abogados, ‘Tilmen Law’, y tiene la fama de ‘limpiar’ los trapos sucios de sus clientes. Para él, todos los problemas del mundo se pueden resolver si se paga con dinero.

Cuando lo conocimos, recriminaba a Ceylin que le hubiese ‘robado’ a su hijo. No soportaba que Engin prefiriese trabajar con su amiga y no con su padre. Su relación era conflictiva, construida sobre su propia insatisfacción, que duraba casi desde el día en que nació. Sin embargo, cuando se enteró de que su hijo era el responsable del asesinato de la hermana de Ceylin, decidió protegerlo.

Un hombre sin escrúpulos

Después de que liberasen a Çinar, Yekta decidió actuar rápido para que la policía no descubriese que su hijo había matado a Inci. Le pagó a un testigo para que contase que estuvo con él esa noche y decidió poner el cenicero con el que Engin cometió el asesinato y el pendiente de la joven en casa de… ¡Osman!

A pesar de intentar ayudar a su hijo, Yekta no pudo evitar que lo detuviesen como principal sospechoso. Lo que él no se podía imaginar es que Engin lo traicionaría y… ¡Diría delante del tribunal que él era el responsable del asesinato de Inci! Yekta no podía perdonar a su hijo y le juró que se vengaría.

Finalmente, Engin fue encarcelado, pero gracias a un plan de fuga logró escapar. Todos tenían claro que Yekta lo había ayudado, pero él lo negó. La realidad fue que, tras ser ingresado en el hospital, los padres de Engin lo ayudaron a huir del hospital, sin saber el trágico final que le deparaba… ¿o sí?

Su obsesión por Ceylin

La detención de Ceylin por aparecer en el bosque al lado del cadáver de Engin fue la nueva excusa de Yekta para arruinar la vida de la abogada. Tenía claro que ella había terminado con la vida de su hijo y quería que se pudriera entre rejas. Le pidió ayuda a Seda, su cuñada, que en un principio acusó a Yekta de ser el culpable.

Aunque la policía dejó libre a Ceylin tras haber recordado que alguien la había golpeado en su encuentro con Engin, Yekta seguía defendiendo que la abogada era culpable. Además acusaba a Ilgaz de haber manipulado las pruebas de la escena del crimen para protegerla a ella.

El padre de Engin no paró hasta conseguir que la acusación pidiese la cadena perpetua para Ceylin por el asesinato de su hijo. ¡Quería que la joven Erguvan pasase el resto de su vida en la cárcel! ¿Tan seguro estaba de que ella era la culpable del asesinato de Engin para querer hacerle tanto daño? ¿Hay alguna otra razón que desconocemos que justifique su obsesión por ella?

Si quieres saber cómo continúa esta historia y si Yekta seguirá martirizando a Ceylin hasta el final de sus días… ¡No te pierdas los próximos capítulos de ‘Secretos de familia’, los domingos a las 22:00h en Antena!