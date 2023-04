En el último capítulo de ‘Secretos de familia’: Ceylin descubre que todos le han ocultado la verdad y promete venganza

¡Cómo hemos sufrido con Ceylin en el último capítulo de ‘Secretos de familia’! Cuando prácticamente todo el entorno de los Kaya sabía que Çinar y Metin estaban implicados en el asesinato de Zafer, la joven Erguvan seguía pensado que Yavuz era el asesino. Sin embargo, Yekta le abrió los ojos y desató el caos. Pero hasta llegar a ese momento han pasado demasiadas cosas, así que… ¡Vamos a repasarlas!

Al ver que la verdad estaba a punto de salir a la luz, Metin y Merdan aconsejaron a Çinar a que abandonase el país. Su abuelo le había conseguido la forma de huir sin ser visto, pero debía dejar atrás toda su vida. Justo cuando iba a marcharse de casa, Defne lo vio con las maletas y le suplicó que no se fuese. Aunque Çinar le aseguró que no se iba a ninguna parte, la pequeña sabía que su hermano le estaba mintiendo. ¿Volverá a verlo algún día?

Mientras tanto, Metin estaba a punto de quitarse la vida junto a la tumba de su mujer. El fiscal estaba avergonzado por todo lo que había hecho para encubrir a su hijo y creía que no merecía seguir viviendo. Ilgaz llegó a tiempo para pedirle que no lo hiciera, pero Metin apretó el gatillo. Por suerte, Merdan había intuido los planes de su hijo y había quitado todas las balas de su pistola. ¡Gracias a eso sigue con vida!

Tras su intento de suicidio, Ilgaz tuvo con su padre su conversación más dura hasta la fecha. El marido de Ceylin le reprochó a Metin que le hubiese estado mintiendo durante tres meses. Le pidió que tanto él como Çinar se entregasen a la policía para mantener la poca dignidad que podía quedarles y le dijo que no sabía si algún día podría perdonarlo. A Metin, con la cabeza baja, no le quedó más remedio que aceptar. ¿Cuál será su condena?

Por su parte, Pars y Neva sí que vivieron una conversación digna de recordar. Neva le contó a su hermano lo duro que había sido un caso para ella y le explicó cómo había decidido actuar. El fiscal no dejaba de observar a su hermana con admiración y le dijo que estaba orgulloso de la mujer en la que se había convertido. Para Pars, Neva es lo más importante de su vida y la única familia que le queda. ¡Si alguien intentase hacerle daño se lo haría pagar muy caro!

Para evadirse de la muerte de su padre, Ceylin se centró en arreglar y decorar la nueva casa que había alquilado para iniciar una vida junto a Ilgaz. Pero el fiscal seguía con la cabeza en su padre y su hermano: Quería esperar a que se entregasen para contarle la verdad a su mujer. A pesar de que la joven le preguntó qué le pasaba, Ilgaz no fue capaz de contarle que su familia estaba implicada en la muerte de Zafer.

Ceylin llegó al juzgado y se encontró con Yavuz, el supuesto asesino de su padre. La joven enloqueció y preguntó por qué ese hombre no estaba encerrado. Yekta le aseguró que su cliente era inocente y, aunque al principio Ceylin se negaba en creerlo, confirmó que era verdad. La joven no entendía nada, Ilgaz no daba señales de vida y no encontraba una respuesta que aclarase todas sus dudas. Por eso, decidió aceptar la ayuda de su peor enemigo… ¡Yekta!

Yekta llevó a Ceylin hasta el lugar del crimen y le conto que… ¡Çinar había matado a su padre! La joven, en shock, se negaba a creer que lo que le decía el padre de Engin fuese verdad, pero en cuanto entró en la nave se encontró lo que nunca se había llegado a imaginar ¡A Ilgaz, Pars y Eren desatando a un Çinar maniatado a una silla! Todas las piezas comenzaban a encajar mientras el mundo de Ceylin se venía completamente abajo.

Tras descubrir a Ilgaz con Çinar en el lugar del crimen, Ceylin recordó la primera vez que tuvo contacto con el fiscal hace un año. En un complejo caso, los dos discutieron e Ilgaz le aseguró a la joven que si algún día mentía a la justicia debía denunciarlo. ¡Y eso hizo! La abogada cogió su teléfono, llamó a la policía y dijo que quería denunciar al asesino de su padre y a todas las personas que estaban implicadas en el caso. ¿Podrá perdonar a Ilgaz que se lo haya ocultado?

Por último, Ilgaz recriminó a Çinar que le hubiese estado mintiendo todo este tiempo. ¡Si se lo hubiese contado desde un principio todo sería distinto! Aunque el joven Kaya estaba arrepentido, el fiscal le dijo que se olvidase de que tenía un hermano. ¡No quería saber nada más de él! Los dos, con los ojos llenos de lágrimas, lamentaron lo que había pasado y esperaron a que la policía llegase para saber cuál será su futuro. ¿Podrá perdonar Ilgaz algún día a su hermano?

¿Volverá a estar Ceylin e Ilgaz juntos después de lo que ha pasado? ¿Cuáles serán las condenas de Çinar y Metin? ¿Hay algún detalle que estamos dejando atrás relacionado con el asesinato de Zafer? Si quieres conocer las respuestas a estas preguntas… ¡No te pierdas el próximo capítulo de ‘Secretos de familia’!