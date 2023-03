“¿Qué vamos a hacer con lo nuestro?”: 'Secretos de familia', el domingo nuevo capítulo en Antena 3

Ceylin había decidido ocultar el vídeo que había recibido de Engin y eso es algo que a Ilgaz no hizo ninguna gracia. No entendía por qué no confiaba en él y cuando descubrió que lo hacía para que encerrasen a Yekta le reprochó su comportamiento a la abogada. ¡Ceylin y él tuvieron una fuerte discusión!

En el próximo capítulo veremos cómo la pareja tendrá importante conversación sobre su relación. Ceylin se romperá y reconocerá que la presión a la que está expuesta por todas partes ha desbordado. Ilgaz y ella tendrán que hacer frente a un nuevo problema: la detención de Parla, Çinar y sus amigos por un cadáver calcinado encontrado en el coche en el que viajaban. ¿Conseguirán ayudarlos?

Además, descubriremos cuáles serán los primeros movimientos de Yekta fuera de la cárcel y en casa de Ceylin explotará una bomba que terminará salpicando a todos los miembros de la familia. ¿Cómo reaccionarán los Erguvan a ella? ¿Buscará Yekta vengarse de Ceylin por haber intentado sentenciarlo? ¡No te pierdas el próximo capítulo!