En el próximo capítulo de ‘Secretos de familia’: Ilgaz, decepcionado con su abuelo por haberle mentido… ¿descubrirá que está protegiendo a Parla?

Merdan ha decidido cargar con la culpa del asesinato de Serdar para proteger a Parla. Como sabe lo importante que la joven es para su nieto Çinar y porque todavía tiene toda la vida por delante, el padre de Metin se sacrificará y estará dispuesto a pasar lo que le queda de vida entre rejas.

En el próximo capítulo veremos a Ilgaz visitar a su abuelo para pedirle explicaciones sobre lo ocurrido. Él fiscal no entenderá por qué no acudió a él el día que murió Serdar y Merdan continuará con su interpretación para que su nieto no descubra la verdad. ¿Acabará cumpliendo la condena?

Por otro lado, Ceylin ya sabe que su sobrina es la verdadera culpable del asesinato de Serdar y tendrá que debatirse entre sus principios y su familia para tomar una decisión sobre cómo actuar.

Derya seguirá molesta con Pars por la forma en la que se tomó que su relación saliese a la luz, pero el fiscal no se rendirá y tratará de sorprender a la mujer que quiere para demostrarle que es el amor de su vida. ¿Se reconciliará la pareja? ¡No te pierdas el próximo capítulo para descubrirlo!