Pars, hundido, se arrepiente de haber estado a punto de echar todo a perder: “Casi vendo mi honor”

Pars está dispuesto a todo con tal de encontrar al asesino de su hermana. Desde que descubrió su cadáver no ha vuelto a ser el mismo y sus relaciones con su pareja y con sus amigos se han visto en peligro.

En mitad de una cena con Derya, Pars fue al baño y se encontró con una misteriosa nota que lo citaba en ese mismo sitio, al día siguiente, para ofrecerle información sobre el caso de su hermana. El hombre con el que el fiscal se encontró le aseguró que encontraría el asesino si él a cambio le solucionaba un problema legal.

Pars estuvo a punto de saltarse sus principios para conseguir una respuesta a lo que tanto le atormentaba, pero, por suerte, Derya se dio cuenta y avisó a Pars y Eren, que se presentaron con la policía en el restaurante y evitaron la desgracia.

“Casi renuncio a todo lo que creo. Si tu no hubieras llegado…”, le confiesa Pars a Ilgaz entre lágrimas. El marido de Ceylin no sabe ni qué decir para consolar a su amigo, pero intenta hacerle entrar en razón para que no se eche la culpa de lo que casi pasa: “La intención no cuenta como delito”, le recuerda.

“Estás intentando salvarme el culo. Sólo tratas de sacarme de este lío”, se lamenta Pars. ¡No quiere aceptar la ayuda de Ilgaz! ¿Se verá afectada su amistad después de esto? ¿Renunciará Pars a su cargo de Fiscal Jefe?