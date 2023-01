Ilgaz se despide de Ceylin antes de su entrada en prisión: “Voy a quedarme a tu lado porque te quiero”

El furgón que iba a trasladar a Ceylin a prisión está averiado e Ilgaz le dice a la joven que espere en su despacho ya que así, además, podrán hablar con calma y despedirse.

Pars ha pedido prisión preventiva para Ceylin después de que todas las pruebas la señalen como principal sospechosa del asesinato de Engin.

Allí, Ilgaz le pregunta a Ceylin por qué no le dijo a Pars que no recordaba nada de aquel día y le dice que no pierda la esperanza porque no todo está perdido. La anima diciendo que encontrarán un buen abogado y que él también va a investigar por su cuenta. ¡Está convencido de que es inocente!

Ceylin le responde, temerosa, que a lo mejor si fue ella que mató a Ilgaz ya que ha recordado tener la pistola en la mano y … ¡apuntar directamente a Engin! Ilgaz le insiste en que intente recordar algo más y le pregunta si apretó el gatillo, pero Pars les interrumpe. ¡Ha llegado el momento de que la trasladen a prisión!

Ilgaz, antes de que Ceylin se marche, se despide de ella y le dice con el corazón en la mano que estará a su lado. Además, le confiesa… ¡lo que siente por ella!: “Pase lo que pase. Te quiero”.

La joven, sin poder aguantar las lágrimas, se abraza al fiscal, emocionada, sin que querer ni poder separarse de su lado. ¡Pobre Ceylin!