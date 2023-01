Ilgaz le confiesa la verdad a Ceylin: “He dimitido. Ya no soy fiscal”

Ilgaz decidió renunciar a su cargo como fiscal por amor. Lo dejó todo para poder investigar libremente y demostrar que Ceylin no mató a Engin, pero no le dijo nada porque sabía que su decisión no le iba a sentar nada bien. Además, Ceylin ya le advirtió que, si perdía el trabajo por su culpa, no se lo perdonaría jamás.

Ceylin, que por fin ya es libre, le ha preguntado si no tiene trabajo y a él no le ha quedado más remedio que contarle la verdad: “He dimitido”.

La joven no puede creerse lo que está escuchando y se siente fatal al creer que Ilgaz ha arruinado su vida por ella.

Ilgaz se justifica que él también en un ser humano y que tiene sentimientos y que no hay vuelta atrás. Su decisión ya está tomada. Además, le confiesa que a partir de ahora será abogado y pondrá todo de su parte para defender a sus clientes.

“No me arrepiento de nada”, le dice Ilgaz y le pide que respete su decisión. Además, le dice que se encargará de defenderla. ¿Aceptará Ceylin su proposición?