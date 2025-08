Seren rompe aguas antes de tiempo tras el escándalo de su madre: los bebés podrían no sobrevivir

Efsun ha llegado fuera de sí. Tras leer el diario secreto de su hija, se ha presentado en la mansión de Bahar muy enfadada. Ha acusado a todos y ha empezado a gritar verdades que nadie se atrevía a pronunciar.

"¿Es esta la familia que has elegido para criar a tus hijos?", ha dicho delante de todos, mientras Seren suplicaba que se calmara. Pero Efsun no ha hecho caso. Ha sacado los trapos sucios de todos ante Leyla: que Bahar y Timur están divorciados, que Parla es hija de Timur y Rengin es su prometida… hasta que Bahar ha perdido los nervios por completo.

"¡Salga de aquí ya!", le ha gritado mientras la echaba con desprecio. “¡¿Se hace una idea de lo que nos va a costar lo que acaba de hacer esta noche?!”.

Seren no ha aguantado más. Muy nerviosa y en estado de shock por la humillación pública, ha sentido cómo algo estaba yendo mal. “Uras, me pasa algo… he roto aguas”, ha dicho llorando.

Los gritos han dado paso al pánico. Aún es pronto para el parto y los bebés podrían no sobrevivir. ¿Qué pasará ahora?