¡Por fin! Tuğçe y Efe formalizan su relación con un apasionado beso

Efe ha sido uno de los agentes heridos en el operativo de la finca de Kadir. El fiscal ha recibido un disparo en el brazo, aunque, por suerte, no es nada grave. Los doctores ya lo están atendiendo en el hospital y confían en que se recupere pronto.

Tuğçe se ha asustado mucho al enterarse de que el fiscal estaba herido y ha querido ir a verlo al hospital. La joven les pregunta a las enfermeras si Efe necesita algún cuidado especial y ella está dispuesta a ayudarlo con su recuperación.

“La herida no me molesta. Se me pasa con tenerte aquí”, le confiesa Efe a Tuğçe. Los dos comienzan a bromear hasta el punto en el que sus caras se acercan peligrosamente. Después de hablar con sus narices pegadas y de sincerarse sobre sus sentimientos… ¡se funden en un apasionado beso!

Una enfermera interrumpe el momento romántico de la pareja, pero eso no provoca que sus sonrisas desaparezcan de sus caras. ¿Podemos confirmar que se han convertido oficialmente en la nueva pareja de Secretos de familia?

Hace unos días, Efele confesó a Eren que estaba enamorado de su hija y él le dio su bendición, así que sólo nos queda seguir de cerca cómo evoluciona esta pareja. ¡Nos encanta verlos juntos!