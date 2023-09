Çinar evita que Parla se entregue a la policía: “Te quiero muchísimo. Quédate a mi lado”

Después de que Merdan se declarase culpable para salvar a Parla y la familia Erguvan decidiese guardar el secreto, Çinar parece que no ha podido ser el mismo con la hija de Aylin. De hecho, cuando el otro día ella fue a hacerle una visita en los billares, el hermano de Ilgaz ni siquiera le dirigió la palabra.

Ante tal situación, Parla solo ve una solución: declararse culpable. Pero cuando la joven está en las puertas de la comisaría, lista para asumir su cruel destino; su amado aparece y se la lleva lejos.

Parla, con lágrimas en los ojos, espeta: “Necesito confesarlo todo”; sin embargo, el nieto de Merdan la detiene. “¿Recuerdas lo que me dijiste? Que no me dejarías” afirma Çinar. Y después de unos minutos en los que ella trata de dar explicaciones, ambos se funden en un cariñoso abrazo.

El hijo de Metin le pide perdón a la sobrina de Ceylin y confirma que está asustado. “Te quiero muchísimo” acaba confesando Çinar. Después le pide que se quede a su lado... ¿Conseguirá anteponerse a todo la pareja?