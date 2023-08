Ceylin descubre que su familia le ha mentido gracias a la ayuda de... ¡Çetin!

Ceylin descubrió que a Osman le habían disparado. Una noticia que no le sentó nada bien al ver que su familia no se lo había contado. Además se quedó muy preocupada pues el ex de su hermana le contó que la persona que le había disparado fue…¡Çetin!

Siguiendo su instinto y con la ayuda de Tolga, Ceylin consiguió dar con el barco en el que vive Çetin. Siendo fiel a sus tácticas, se inventó que era la mujer de Çetin y que con la excusa de contarle que estaba embarazada, consiguió colarse en su barco.

Allí le espera y Çetin se queda sin palabras al verla allí. La joven Erguvan le dice que se aleje de su familia y le recrimina que disparase a Osman, pero él lo niega.

Ceylin insiste que Osman le clavó un cuchillo en la tripa y que por él después le disparó, pero el que fue el novio de su hermana, le dice que a la que están mintiendo es a ella y que él no disparó a nadie y que tampoco recibió ninguna puñalada. ¿Qué hará Ceylin ahora que ha descubierto la mentira?