La gran mentira de Osman para evitar que Ceylin descubra toda la verdad: "Çetin me disparó"

Ceylin sabía que su familia le estaba ocultando algo y no ha parado hasta descubrirlo. Muy enfadada, les que le cuenten todo, pero todos se ponen muy nervioso. ¡No quieren que ella sepa lo que pasó el día que Serdar fue asesinado ni que la abogada pueda relacionar la herida de bala de Osman con este terrible suceso! ¿Será Gül la asesina y por eso, todos la están encubriendo?

A Osman no se le ocurre otra cosa que decirle a su cuñada que fue Çetin, el nuevo “amigo” de Aylin quien le golpeó y la abogada le dice a su familia que se lo va a contar todo a Ilgaz porque no quiere que haya más mentiras mientras Parla es un mar de lágrimas y le pide a su tía que no lo haga.

Solo Osman es capaz de salir al paso ante las insistentes preguntas de Ceylin y se inventa una historia para justificar su pelea con Çetin y le pide que no le delate ante el fiscal Kaya. Su familia también intenta convencerla y Ceylin se queda sorprendida con que todos intenten justificar y tapar un crimen así. ¿Conseguirá convencer a la abogada Erguvan?