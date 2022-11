Así organizaron Ilgaz y Ceylin su plan para no declarar ante Pars: “Cásate conmigo”

Ilgaz lo tenía claro: no iba a mentir. El fiscal sabe que si no decía la verdad ante Pars y no confesaba que Ceylin robó los cepillos de dientes para comprobar si el ADN encontrado en el cuerpo de Inci era Ösman y su mujer, podría perder su empleo. Además, éticamente no lo ve bien y así se lo hace saber a Ceylin que se enfada al saber que Ilgaz no va a ayudarla.

Pero las cosas no son como parecen. Ilgaz tenía un as guardado bajo la manga para no declarar: “Cásate conmigo, Ceylin”.

La joven, que se queda muy sorprendida, acepta su proposición al ver que es la única solución ya que si son marido y mujer pueden acogerse al derecho de no declarar. Ilgaz, entonces, le dice que tienen que trazar un plan para que la gente no se extrañe de esta boda tan inesperada.

Ceylin e llgaz creen que este plan no puede salir mal y que, cuando todo acabe, se divorciarán y todo estará solucionado. La pareja está casi segura de que Pars cerrará el caso, pero el fiscal parece que no va a ponérselo tan fácil ya que no cree que Ilgaz y Ceylin se hayan casado por amor.

¿Qué pensarán sus respectivas familias cuando lo sepan? ¿Será verdaderamente un matrimonio de conveniencia o en el fondo, Ceylin e Ilgaz, sienten algo el uno por el otro?