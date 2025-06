Umay desafía a todos y se cuela en el barco para ver a Cem: “Es demasiado duro este castigo”

Umay ha entrado en el barco de Evren para ver, una vez más, a Cem. No soporta que ahora ya no puedan verse y que tampoco le responda las llamadas. Y está convencida de que esa conexión que tienen no puede terminar así.

Desafiando a sus padres y también a Evren, ha decidido dejarse llevar por el corazón.“Es demasiado duro este castigo”, ha dicho, dejando claro que no está dispuesta a renunciar a él.

Cem ha intentado explicarse. Le ha dicho que está haciendo un esfuerzo por convivir con su hermano y no quiere disgustarlo. Pero sus palabras no han sido suficientes para Umay. Llorando, ha dejado escapar lo que siente desde hace tiempo: “Todos se alejan de mi vida… y yo no puedo hacer nada”.

Parecía el final. Pero un tropezón los ha vuelto a acercar. Y, sin decir más, Cem le ha dado un beso en la mejilla. ¿Reconciliación a la vista?