¡Timur tiembla!: Parla pone en riesgo su doble vida con sus indirectas frente a toda su familia

Al llegar a casa, Timur se ha encontrado con la hija de su amante sentada cómodamente en la mesa familiar. "Es Parla, se queda a cenar con nosotros", le ha dicho Umay con entusiasmo.

Timur se ha presentado ante Parla como si fuera la primera vez que la veía, aunque por dentro no podía evitar preocuparse. Teme que la hija de Rengin pueda revelar el gran secreto que comparten y que podría poner en peligro su vida familiar.

Durante la cena, Parla, decidida a poner a prueba a Timur, ha soltado una bomba: "Mi madre tiene un amante. Prefiere pasar las noches con él que conmigo", ha dicho sin miramientos. Pero no se ha detenido ahí y ha dicho: "Es un mentiroso y, además, está casado".

Sus palabras han caído como un jarro de agua fría sobre Nevra, quien, horrorizada, no ha dudado en opinar: "¡Menudo depravado! Ya no hay familias normales. Que Dios nos libre de esa gente inmoral". Ignora, por supuesto, que el hombre del que Parla habla no es otro que su propio hijo, Timur.

Intentando desviar la atención de la tensa conversación, Timur ha cambiado el tema hacia los estudios de Umay, imponiendo su autoridad: "No permitiré que sigas ese camino en Bellas Artes. Tú estudiarás Medicina”.

Bahar, sin embargo, ha salido en defensa de su hija. "Umay debe elegir su propio futuro, lo que la haga feliz", ha dicho. Pero Timur no ha perdido la oportunidad de burlarse de ella: "Eso lo dice la residente más vieja", ha soltado entre risas, mofándose de Bahar frente a todos.

Umay, incapaz de soportar la presión, se ha marchado llorando a su habitación. Mientras tanto, Parla sigue siendo una amenaza latente para los secretos de la familia. ¿Qué pasará?