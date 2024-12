Timur pide perdón al padre de Rengin por todo el daño causado: “Solo quiero que sepa lo que siento”

Timur pocas veces asume sus errores, pero esta vez nos ha regalado un momento de lo más sincero. El marido de Bahar ha ido a ver al padre de Rengin a la habitación del hospital para disculparse por todo el daño que le ha podido causar a él y a su hija.

Mientras se encontraba allí, Timur ha recordado la primera vez que lo conoció y cómo se sintió aquel día, pensando que su futuro sería muy diferente al de ahora.

Sintiéndose muy culpable por el daño que ha causado, el marido de Bahar ha decidido dedicarle unas palabras llenas de arrepentimiento al que pensaba que iba a ser su suegro cuando era joven: “Le he hecho daño y también a su hija. Por mucho que me disculpe, sé que no va a cambiar nada. Solo quiero que sepa que lo siento”.

Unas palabras que le han salido del corazón y le han hecho recordar lo diferente que pensaba que iba a ser su futuro. Timur se está dando cuenta de que nunca ha sido feliz realmente y, al ver la situación en la que se encuentra el padre de Rengin, ha valorado por una vez el verdadero sentido de su vida.