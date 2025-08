“Todo se sabe en esta ciudad”: Begoña frena a Gabriel por proteger a Julia

Gabriel ha vuelto a intentarlo. Al verla pasar por el pasillo, no ha dudado en acercarse a Begoña para saber si, al final, le acompañará a la fiesta del casino. La respuesta ha sido rotunda: “Me encantaría acompañarte, pero no lo voy a hacer”. La joven le ha explicado con claridad los motivos: “Esta ciudad es pequeña y todo se sabe. No me gustaría que alguien hiciera un comentario desafortunado delante de la niña”, ha confesado con sinceridad.

Gabriel, algo contrariado, ha insistido en que, si se diera el caso, Julia debería saber que algo está ocurriendo entre ellos. Pero Begoña ha sido firme: no es el momento. “La muerte de su padre es muy reciente. Espero que lo entiendas”.

Aun así, la conversación no ha terminado en tensión. Begoña le ha pedido un favor: ayudar a Remedios, que necesita consulta legal. Gabriel ha aceptado sin dudarlo. Aunque no habrá baile en el casino, ha quedado claro que entre ellos sigue habiendo algo más que una simple complicidad.