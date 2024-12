Timur y Evren, obligados a trabajar juntos, ¿lograrán entenderse?

El superior de Timur y Evren les ha informado de que tienen un paciente muy importante en el hospital que está muy delicado de salud. Además, deben ser discretos, ya que no quieren que su enfermedad trascienda a la prensa.

Aunque el paciente no ha sido muy agradable con ellos, Timur y Evren son conscientes de que tienen que poner todo de su parte para tratar de ayudarle a superar su enfermedad y para ello deberán ponerse de acuerdo.

El trabajo en equipo no ha comenzado muy bien, ya que los dos doctores no coinciden en la forma de tratar la enfermedad del paciente. Mientras que Evren cree que deben extirparle la zona tumorosa cuanto antes, Timur no presta mucha atención a sus explicaciones.

“Tenemos que tener en cuenta en estas cirugías la vida social del paciente”, recalca Timur. Aunque entiende lo que quiere decir, Evren considera que la salud y la vida del paciente debe ser la prioridad. ¿Lograrán llegar a un entendimiento?