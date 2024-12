Seren y Aziz Uras: una historia de amor que se cocina a fuego lento en el hospital de Renacer

Aziz Uras trabaja en el mismo hospital que sus padres y tiene muy buena relación con sus compañeros, especialmente con Seren, con quién nadie se imagina que mantiene una relación muy particular fuera de los muros del centro.

Las miradas entre ellos los delatan, pero nadie se ha dado cuenta todavía de la química que hay entre estos jóvenes. Especialmente a Aziz, se le nota que tiene debilidad por ella. Seren, sin embargo, se mantiene más fría e imparcial en su lugar de trabajo.

Uras siempre tiene buenas palabras hacia su compañera de trabajo, aunque enseguida se ha dado cuenta de que Bahar no le ha caído demasiado bien y no le ha puesto nada fácil su llegada al hospital. ¡La joven no se imagina que es su madre!

Aunque Ugur y Doruk pasan muchas horas con ellos en el hospital, no se han dado cuenta de que entre Aziz y Seren no solo hay una simple amistad. Ellos tratan de disimular delante de sus compañeros… ¿Por qué lo que tienen no es nada serio? ¿o porque quieren ir poco a poco? Todavía es muy pronto para saberlo.

La entrada de Bahar en el hospital podría poner en peligro la buena sintonía que existe entre Seren y Aziz, especialmente por tener que ocultar la verdadera relación que une al joven con ambas. ¿Cómo evolucionará esta trama ?¡No te pierdas los próximos capítulos de Renacer para descubrirlo!