El pasado de Evren con Süreyya destruye su relación con Bahar: “Se acabó”

Evren no ha podido esperar más. Se ha presentado en la casa de la madre de Bahar para aclarar todo lo que ha pasado entre ellos… y lo que se dice en el hospital. “Cem no es mi hijo, es mi hermano”, ha dicho desmintiendo los rumores.

Pero no ha sido lo único. El cirujano también ha confesado que sí tuvo una relación con Süreyya. “Después de ser acusado de intentar matar a Timur, busqué refugio en ella. Pasamos unas semanas juntos. Pero luego le dije que otra persona ocupaba mi corazón”, ha contado.

Evren ha explicado que cuando supo que Süreyya sería la nueva jefa médica, fue ella quien le pidió mantener en secreto lo que hubo entre ellos. “Lo respeté”, ha afirmado.

Sin embargo, sus palabras no han calmado a Bahar. Para ella, la traición no ha sido solo de Süreyya. “Siento que ella quería darme la puñalada… y tú se lo permitiste”, le ha dicho, rota por dentro. La confianza se ha tambaleado una vez más, y esta vez no hay vuelta atrás.

Él ha intentado salvar lo que quedaba, suplicándole que olviden todo y sigan adelante. Pero Bahar ha sido contundente: “No pienso estar en una relación en la que no hay confianza. Se acabó”.