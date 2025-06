Nevra se desahoga con Gülçiçek tras no recibir ninguna llamada en su cumpleaños: “¡Nadie se ha acordado de mí!”

Al ver a Nevra sentada en un banco en la calle, Gülçiçek se anima y empieza a hablar de su relación con el doctor Reha. Pero Nevra no le pone atención. Es más, está enfadada por algo, y la madre de Bahar se lo nota.

Al preguntarle qué le pasa, Nevra responde con los ojos llenos de lágrimas: “Hoy es mi cumpleaños...y nadie me ha felicitado”.

La revelación deja a Gülçiçek en shock. Ella tampoco se acordaba, y rápidamente la felicita para intentar que Nevra se sienta mejor. Pero el daño es mucho más profundo: la madre de Timur se desahoga de una sola vez: no tiene casa, su familia no le habla...echa de menos hasta el cariño falso que recibía en sus cumpleaños. “Aunque no fuese de corazón, antes todos me llamaban”, confiesa llorando.

Gülçiçek, al verla en ese estado, le quita importancia a sus preocupaciones diciendo que esas cosas pasan, que la gente está muy ocupada y que, sin duda, ella pensaba felicitarla. “Tú eres la última persona que querría que me llamara”, ha respondido la madre de Timur, pidiéndole que no lo tome a mal. Nevra sabe que ella no le tiene aprecio.

Sin embargo, Gülçiçek tiene un corazón gigante, y no se deja sacudir fácilmente y le propone celebrarlo juntas. ¿Conseguirá subirle el ánimo a su exconsuegra?