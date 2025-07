“Que sepas que puedes contar conmigo”: Gabriel y Begoña tienen un pequeño acercamiento

Gabriel se ha asomado a la sala y al ver a Begoña le ha preguntado sobre su caída, aunque el buscaba ir más allá. Ella le ha respondido que el golpe ya casi no le duele y que los mareos han remitido.

Mientras la joven estudiaba, le ha confesado que no podía dormir. La denuncia del ladrón que le atacó, entre otras cosas, le estaba quitando el sueño. Gabriel ha intentado consolarla: “Has hecho lo que podías. Lo importante es que lo has intentado”. Pero ella ha sido clara: mientras la empresa no retire la acusación particular, siente que nada es suficiente.

Él ha compartido su frustración y ha hablado de la postura de don Pedro. Aunque ha sido al mencionar a Andrés, cuando la tensión se ha hecho evidente. “Supongo que eso es lo que más te duele, que Andrés no ceda” se ha atrevido a decirle. Ella no ha querido entrar en detalles. De hecho, le ha pedido dejar el tema aparte.

Lejos de molestarse, Gabriel ha sabido frenar a tiempo: “Conmigo no tienes por qué preocuparte. Puedes contar conmigo como si fuera un amigo”.

¿Será este el inicio de una nueva confianza? ¿Podrá Begoña abrirse más con Gabriel? ¿Y que papel juega Andrés en todo esto?