"¿Desde cuándo me estás engañando?": Bahar desenmascara a Timur y lo acorrala con la verdad

Bahar ha entrado al despacho de Timur y, sin rodeos, le ha preguntado. "¿Cuándo vas a confesar?".

En ese momento, el cirujano ha vuelto a mentirle en la cara. Pero Bahar no está dispuesta a dejarse engañar. "Ahora entiendo por qué no querías que Umay se acercara a Parla”, le ha soltado.

Timur se ha defendido diciendo que no sabía que Parla era la hija de Rengin, pero Bahar no le ha creído. Las piezas del rompecabezas empiezan a encajar demasiado bien, y ella sabe que algo está mal.

En un último intento por desviar la atención, Timur ha intentado excusarse. "¿Alguna vez me has visto con Rengin?", le ha preguntado. Con astucia, ha cambiado el foco hacia otro médico, Candas, insinuando que él es quien tiene una relación secreta con Rengin.

Así, sin perder el control, ha intentado cerrar la discusión: "Todo esto son imaginaciones tuyas. Rengin y yo solo somos compañeros de trabajo." Pero ella, aún confundida, no se ha dejado convencer del todo.

Entonces, Bahar ha dado el golpe más bajo, uno que Timur no esperaba: "Casi me muero yo también. Mis hijos estaban desolados, y nunca te he visto poner esa cara por mí".

Esas palabras han dejado a Timur sin respuestas. Bahar ha dicho lo que tenía que decir y se ha marchado. Ahora, ha empezado a ver la verdad, y él sabe que su control sobre la situación está tambaleándose.