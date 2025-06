El consejo que deja a Nevra sin palabras en su cumpleaños: “Cada uno cosecha lo que siembra”

Después de no recibir llamadas en todo el día, Nevra ha recurrido a su exconsuegra para no pasar sola su cumpleaños. Entre bromas y tensiones, Gülçiçek ha intentado animarla… hasta que la paciencia se ha agotado.

Mientras Nevra dudaba en pedir un deseo frente a la tarta, Gülçiçek se ha adelantado con una dosis de sinceridad: “Podrías desear ser mejor persona”.

La madre de Timur se ha quedado en shock, tratando de victimizarse, pero Gülçiçek no ha caído en el juego. Le ha recordado que no todo lo malo es cuestión de suerte: “¿Alguna vez en tu vida le has curado las heridas a alguien?”.

Nevra no ha sabido qué responder. Su silencio ha sido más elocuente que cualquier palabra. Y mientras buscaba una salida, Gülçiçek se ha levantado, le ha deseado feliz cumpleaños… y se ha marchado.