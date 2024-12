“¡Basta ya de humillarme!": el ataque de celos de Rengin deja su relación con Timur en el aire, esta noche en Renacer

Timur encuentra a Rengin en su consulta y le pregunta por qué no le responde el teléfono, pero ella no está para ningún romanticismo. Muy enfadada, le dice que se ha quitado la pulsera que le regaló por su cumpleaños y que es la misma que tiene ahora Bahar.“Tú y tu maldita pulsera os podéis ir a la mierda. ¿Cómo se te ocurre cogerla de los brazos?”, le grita llena de celos.

Timur, atrapado entre las dos mujeres de su vida, intenta dar sus razones. “Bahar es la madre de mis hijos y no quiero que le pase nada”, le explica, pero Rengin no lo ve así. “Me he dado cuenta de que no quieres perderla”, le responde, dejando claro lo que está pensando.

La relación entre los amantes está en su punto más bajo. Rengin, harta de ser la otra, no soporta más la situación. En un ataque de celos, y frustrada, se marcha de la consulta, dejando la relación al punto de la ruptura.

“Basta ya de humillarme. Antes me creía todas tus excusas para no divorciarte, pero ahora veo que no quieres perderla”, le dice con el corazón roto. ¿Es este el final de Timur y Rengin? No te pierdas lo que sucederá esta noche a las 22:45 horas, solo en Antena 3. ¡Las emociones están a flor de piel!