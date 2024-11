Bahar recibe una noticia devastadora: una grave enfermedad pone en peligro su vida y sus sueños

Tras haberse desmayado en una tienda, Bahar ha sido trasladada de urgencia al hospital en una ambulancia. Después de haberle realizado una analítica, Bahar ha entrado a la consulta del doctor Evren, que le ha comunicado que sus valores hepáticos son preocupantes.

Bahar, angustiada, le ha explicado al médico: "Casi siempre estoy cansada, pero hoy me he desmayado". El doctor, en ese momento, le ha aclarado que cuando le mencionó lo de sus ojos, no estaba intentando coquetear con ella, como pensaba Bahar, sino que se refería a que sus ojos estaban amarillos, lo que podría ser un problema de salud.

El diagnóstico ha sido claro: Bahar tiene una insuficiencia hepática y necesita un tratamiento urgente para evitar complicaciones mayores. El doctor le ha informado que, si no mejoran sus valores hepáticos, tendrá que someterse a un trasplante de hígado.

Antes de tomar cualquier decisión, Bahar ha insistido en hablar con su marido. Sin embargo, después de intentar hablar con él, Bahar se ha visto sola en el hospital y, desesperada, no ha dudado en llamar a su madre, Gülçiçek, que ha ido rápidamente para darle el apoyo que tanto necesita.