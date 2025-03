Bahar, en la decisión más difícil de su vida: sus hijos le exigen que olvide a Evren

Tras la tensa pelea con Timur, Bahar ha intentado encontrar un poco de paz en su casa con sus hijos, pero lo que la esperaba era aún más difícil. Uras y Umay han querido hablar con ella sobre Evren, y la conversación no ha sido la esperada.

Umay ha sido la primera en hablar. Sin rodeos, le ha preguntado a su madre si está enamorada de Evren: "Dinos que no es verdad, nos enfadaríamos mucho si lo fuera".

Por su parte, Uras ha intentado mantenerse más tranquilo, pero su postura ha sido clara. "Mamá, tú mereces ser feliz… pero Evren no es la persona indicada. Danos tiempo".

Bahar, llorando, no ha podido hacer otra cosa que asentir. No ha querido discutir con ellos, ni imponerse. Ha aceptado darles ese tiempo, pero les ha pedido algo a cambio: que no la juzguen.

Pero cuando ha llegado a su habitación, ha roto a llorar. Por primera vez, sentía que rozaba la felicidad, que podía permitirse amar sin miedo. Pero ahora, sus propios hijos y Timur han puesto un muro frente a ella. ¿Por qué no la dejan ser feliz? ¿Por qué todos parecen luchar para que no pueda amar a Evren?

Con el corazón destrozado, Bahar ha tomado una decisión impulsiva. Ha cogido su teléfono y ha mandado un mensaje a Evren: "Lo siento, pero no puedo. Perdóname". ¿Qué hará Evren al recibir este mensaje? ¿Será este el final de su historia o luchará por lo que siente?