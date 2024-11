Bahar contiene las lágrimas y responde a la crítica de su amiga por ser ama de casa: “Es la vida que he elegido”

Bahar ha ido a hacerle una visita a su amiga la doctora Çağla, especializada en medicina estética. Son mejores amigas y, al ver la vida que está llevando Bahar, Çağla ha intentado abrirle los ojos de nuevo. “Lo que tú llamas rutina, yo lo llamo sacrificar toda una vida”, le ha dicho.

Çağla no entiende por qué Bahar ha dejado atrás su vida profesional. “Eres médica, trabajaste mucho para poder estudiar, y has acabado como ama de casa. Me da rabia porque siempre has sido una mujer brillante, y no entiendo cómo alguien como tú no ha aspirado a ser más que una ama de casa”, le ha reprochado.

Además, le ha recordado que está desperdiciando su vida con un hombre al que apenas ve y con quien ni siquiera comparte la cama.

Intentando convencerse de que es feliz con su vida, Bahar ha defendido su postura: “Estoy muy orgullosa de ti por haber cumplido tu sueño de abrir tu clínica, pero yo también estoy orgullosa de mis hijos. Cuando se habla del éxito de una mujer, siempre se refiere a su éxito profesional, como si cuidar de la familia no tuviera valor porque no es un trabajo normal”.

Harta de las constantes críticas de Çağla, Bahar le ha dicho que ha elegido el camino que quiere y que no es tan horrible como ella lo pinta. Con esas palabras, sintiéndose agobiada, se ha marchado conteniendo las lágrimas.