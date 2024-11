Bahar abre su corazón a Timur y comparte su dolor: “He renunciado a mí misma por desear que me quisieras”

Bahar ha recibido la visita de Timur. Con lágrimas en los ojos, le ha agradecido que haya tenido el valor de ayudarla y no se haya dejado influenciar por su madre, que está en contra de la decisión. “Todo esto ha sido muy duro; quiero seguir viviendo”, le ha confesado.

Timur, sintiéndose impotente por la situación, le ha dicho que lamenta no haberse prestado antes a ayudarla. Así, llorando, Bahar ha recordado la historia de su matrimonio sin amor. “He sentido rencor hacia ti, aunque nunca te he odiado. Al final, he renunciado a una gran parte de mí misma, tal vez porque he deseado que me quisieras”, ha admitido.

Le ha contado que aprendió a reír en voz baja para no incomodarlo y que, poco a poco, perdió su alegría. “Llegué a pensar que escuchar mi respiración te molestaba, así que decidí dejar de dormir contigo”, ha dicho rota de dolor.

Bahar ha ido perdiendo la ilusión por todo y, con el tiempo, su casa se ha convertido en una cárcel. Sin embargo, le ha pedido perdón por todo: “Te prometo que siempre te estaré agradecida por darme la oportunidad de seguir viendo a mis hijos y a mi madre. Perdóname por los días en los que te he culpado”.

Para sorpresa de Bahar, unas horas más tarde, Timur ha cambiado de opinión y ha decidido no ser el donante, influenciado nuevamente por su madre.