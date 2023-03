Avance del próximo capítulo de ‘Pecado Original’: Sinan le pide a Ender que se fuguen juntos… ¿Aceptará?

A pesar de estar casado con Zehra, Sinan ha vuelto a quedar con Ender para confesarle sus sentimientos. Le dijo que no había podido olvidarla, pero ella le recalcó que su relación había terminado el día que la dejó tirada y desapareció sin dar ningún tipo de explicación.

En el próximo capítulo veremos a Sinan volver a intentar reconquistar a Ender y… ¡le pedirá que se fuguen juntos a otro país! Con el dinero que ha conseguido por casarse con la hija mayor de Halit podrán empezar una nueva vida juntos.

Lo que le preocupa a Ender es su hijo Erim. No quiere dejarle sólo con Halit pero también quiere disfrutar de la vida y no piensa quedarse anclada a la sombra de nadie. ¿Aceptará la propuesta de Sinan y dejará todo atrás? ¿Qué pasará con su hijo y con su hermano? ¿Se fiará de que Sinan no la vuelva a dejar tirada? ¿Les descubrirán alguien? ¡No te pierdas el próximo capítulo!