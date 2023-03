Sinan se declara a Ender: “Yo no puedo olvidarte”

Ender le pidió a Sinan que hablase con Halit para convencerlo de que entre ellos nunca había pasado nada, aunque fuese mentira. A pesar de que lo intentó, las palabras del marido de su hija no fueron suficientes, por lo que Ender tuvo que pedirle ayuda a la propia Zehra.

Tras fingir un accidente para preocupar a Halit, el empresario fue a casa de su hija dónde se encontró con Sinan y Ender. Entre los tres lograron convencerlo de que en realidad el cirujano siempre había estado enamorado de Zehra y, por el momento, enteró en hacha de guerra con ellos.

Pero Sinan ha querido volver a verse con Ender para alagarla por todo lo que ha conseguido. “Había olvidado lo inteligente y ambiciosa que eres”, le dice. Ender le advierte que si no cuenta nada y hace todo lo que ella le diga, le irá bien.

El cirujano se empeña en hablar de la historia que han tenido… ¡Todavía no la ha olvidado! Pero Ender le dice que ella sí que lo ha hecho y le pide que no vuelva a buscarla. “Fuiste el primero en desaparecer de mi vida cuando me dejaron tirada en la calle”, le reprocha.

A pesar de la negativa de Ender, Sinan insiste: “Podemos escapar y empezar una vida juntos”. ¿Se replanteará la hermana de Caner la relación con su antiguo amante? ¿Le contará a Zehra las verdaderas intenciones de su marido?