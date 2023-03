Alihan trata de conquistar a Zeynep y se la lleva de viaje: "Te estoy secuestrando"

Zeynep se ha agobiado con su relación con Alihan, la joven no quiere que vaya a más, por ello ha decidido pedirle que no se vean más fuera del entorno laboral. ¡Alihan se ha puesto muy triste! Y ella, en el fondo también. Además, ahora en la oficina, él apenas trabaja con ella... ¡Le está volviendo loca no verle!

Ahora, Alihan le ha pedido que vaya a por unos documentos a su avión privado... ¡Y ha aparecido él! Zeynep se ha quedado helada al verle: "Estoy contenta de no trabajar más con usted", le ha dicho la joven en tono de reproche. Sin embargo, él ha notado que Zeynep estaba celosa y que le molestaba que él estuviera "pasando de ella". Así que ha decidido sorprenderla... ¡La está secuestrando! Alihan se lleva a Zeynep en avión al lugar que la joven quiere visitar y que le hizo perder el juego de la cita. ¡Zeynep no está dando crédito! Se van juntos en avión. ¿Cómo saldrá su escapada? ¿Pasará algo más entre ellos?