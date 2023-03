Zehra, decidida a ayudar a Sinan: ¡Quiere montar una clínica estética para contratarlo!

Después de un tiempo sin saber de él, Zehra recibió la llamada de Sinan. Ella y el cirujano tenían una relación estrecha y había intentado contactar varias veces con él, sin éxito. ¡Sinan tuvo que escapar del país porque Halit descubrió que él y Ender era amantes! Además, envió a sus hombres a darle una paliza. Por lo que, para no meterse en problemas, decidió marcharse.

En una de sus llamadas, Sinan le comentó a Zehra que tenía problemas económicos y que por eso había cerrado su clínica y se había ido a Alemania. ¡Pero ahora quería volver! La debilidad de Zehra por él, le hizo ofrecerle su ayuda para lo que hiciese falta.

Ahora, Sinan ha vuelto a contactar con ella y le ha dicho que quiere volver a Turquía… ¡Por ella! “Si me decido a volver, es porque tengo una amiga como tú”, le asegura. El cirujano le pide ayuda y le dice que la llamará cuando llegue a Estambul. ¡A Zehra no se le quita la sonrisa de la cara!

Cuando ha llegado su hermana Lila, Zehra le ha propuesto… ¡Montar un centro de belleza! “Papá no me dejaría si no lo montamos juntas”, le dice. Aunque Lila no está muy convencida, termina aceptando. “Conozco al mejor cirujano, va a ser un gran éxito”, le asegura su hermana mayor. ¿Qué pasará cuando todos descubran que todo es una excusa para ayudar a Sinan? ¿Cómo reaccionará Halit?