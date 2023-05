Yildiz se enfrenta a Halit por haber ofendido a su madre: “¿Qué te ha hecho?”

La llegada de Asuman a la mansión Argun ha trastocado la vida de sus habitantes. A ninguno le ha hecho especial ilusión su presencia en la casa y, de hecho, Halit tenía la intención de que no saliese de su habitación, durante el cumpleaños de Erim, para no incordiar a los invitados. ¡Pero Yildiz no lo permitió!

Asuman escuchó la discusión entre su hija y su marido en la que el empresario no dejaba a su suegra en muy buen lugar. Durante la fiesta, la madre de las Yilmaz estuvo cabizbaja y apenas tuvo ganas de hablar. Después de pensarlo fríamente, ha tomado una decisión… ¡Se vuelve a Bursa!

Cuando Yildiz ve a su madre hacer las maletas intenta detenerla, pero Asuman lo tiene claro: “No soy bienvenida aquí. No quiero molestar a nadie”. Su hija le dice que puede quedarse en casa de Zeynep, pero Asuman prefiere volver a Bursa y dejar que ellas hacer su vida.

Al ver lo afectada de que está su madre y que tiene una decisión tomada, Yildiz decide enfrentarse a su marido. “¿Qué te ha hecho mi madre? Le dejaste tan claro que no es bienvenida que se vuelve a Bursa”, le recrimina la joven. ¡Pero Halit tiene la conciencia muy tranquila y le dice que no ha hecho nada!

“Lo que le haces a mi madre, me lo haces a mí”, le recalca su esposa esperando un perdón de su marido. Halit está harto de discutir continuamente con ella y decide no seguir con la conversación. ¿Qué pasará cuando descubra que Yildiz ha perdido el bebé? ¿Querrá seguir con ella?