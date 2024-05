Yildiz se emociona al escuchar la primera palabra de Halit Can a Çağatay: “¡Ha dicho papá!”

El pequeño Halit Can, que acaba de cumplir dos añitos, ha pronunciado su primera palabra, sorprendiendo a Yildiz y Çağatay al escucharlo decir "papá".

Para Yildiz, este momento es agridulce y no puede evitar contener las lágrimas. Aunque sabe que Çağatay no es el padre biológico de Halit Can, él ha estado presente en cada momento importante de su vida, y este gesto significa mucho para ella.

En privado, Çağatay y Yildiz han tenido una conversación sobre esto. Aunque Çağatay adora y quiere a Halit Can como si fuera su propio hijo, Yildiz ha compartido su preocupación sobre cómo afectaría al pequeño que algún día separaran sus caminos. "No puedo evitarlo, es mi hijo", le ha dicho llorando.

Sin embargo, Çağatay le ha asegurado que siempre estará al lado de Halit Can, feliz por haber sido su primera palabra.

A pesar de su amor por Halit Can, la verdad sobre su relación con Kumru podría cambiarlo todo y hacerle perder tanto a su hijo como a su mujer.