Yildiz lo deja todo por Kemal y descubre que él está a punto de casarse con Zehra

El matrimonio entre Yildiz y Halit lleva un tiempo sin fluir. La joven se siente infeliz, ahogada en una rutina en la que su marido la regaña constantemente y la hace de menos. Además, la joven se ha dado cuenta de que a quien realmente quiere es a Kemal. Él ha sido su verdadero amor, y sus intentos por acercarse a ella no han hecho más que confirmárselo.

Tras la última ofensa de Halit, la joven ha tomado una determinación: le da igual su vida de lujos, lo va a dejar todo para irse con Kemal, tal y como él quería. ¡Va dejar su marido!

La joven ha hecho las maletas y se ha ido de la mansión Argun para irse con Kemal. En el camino, le ha puesto un mensaje a Halit confesándole todo y diciéndole que se marchaba... ¡No aguantaba ni un minuto más con él!

Pero nada ha salido como esperaba, cuando Kemal le ha abierto la puerta... ¡Se ha quedado blanco! La joven llevaba consigo una maleta y le ha confesado su amor: "Me he ido de casa, no lo soportaba más, te quiero a ti". Kemal ha comenzado a recordar todo lo que ha sucedido en los últimos dos días. El joven, despechado porque Yildiz no dejaba a su marido, decidió tirar la toalla con ella para siempre... ¡Y le pidió matrimonio a Zehra!

Cuando Yildiz ha llegado a la casa, se estaba celebrando el enlace entre los dos... y Halit estaba presenciándolo todo. La joven ha tenido que interpretar un papel, además del shock que se ha llevado, para que nadie descubriera sus intenciones. ¡Le ha montado un numerito a Halit por no avisarle! ¡Pero todo era mentira! Lo ha hecho por salvarse. ¿Qué va a hacer ahora con Kemal?