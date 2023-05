Halit se enfada mucho con Yildiz por su borrachera y… ¡Le prohíbe volver a salir!

Yildiz, Zeynep e Irem se han pasado bebiendo durante la cena y se han desahogado con respecto a sus respectivos problemas amorosos. Gracias a un mensaje de la cantante a Hakan, Alihan y él las han ido a recoger al restaurante para llevarlas a casa.

Durante la cena, Zeynep le había entregado al camarero los móviles para evitar que enviasen más mensajes de los que podían arrepentirse y durante el rato que estuvieron sin ellos, Halit ha llamado varias veces a Yildiz y no ha obtenido respuesta… ¡Por eso está muy enfadado!

Cuando Yildiz entra en casa y su marido ve el estado en el que llega… ¡Estalla contra ella! “Estaba asustado. ¿Por qué no me contestas al teléfono?”, le recrimina Halit. La joven pone como excusa que se ha quedado sin batería, pero al empresario no le sirven sus explicaciones.

“Hueles a alcohol que apestas”, le recalca Halit. ¡Yildiz se muere de vergüenza! Su marido le dice que no volverá a salir y le advierte que tiene que aprender a comportarse como una mujer de la alta sociedad. ¿Supondrá este incidente un nuevo problema entre ellos? ¿Conseguirá Halit entender por qué su mujer se ha comportado así?