Yildiz se pone celosa al ver a Kemal con Zehra… ¡Y él casi la besa!

Kemal ayudó a Yildiz a recuperar las joyas que había vendido a espaldas de su marido con una condición: ¡Que acudiese a su casa por la noche! La joven estaba convencida de que las intenciones de su exmarido no eran buenas, aunque finalmente lo único que Kemal quiso fue ponerla a prueba.

El joven empresario estaba seguro de que Yildiz no amaba a su marido, pero ella no era capaz de reconocerlo. Mientras tanto, Kemal ha estado quedando con Zehra, quién parece que ha comenzado a llamar su atención. ¡Y eso a Yildiz no le hace ninguna gracia!

La joven Yilmaz se ha encontrado con Kemal y Zehra en una cafetería y no les quita el ojo de encima. Su exmarido se da cuenta, se levanta para ir al baño y la mira de reojo a Yildiz buscando una reacción en ella.

La mujer de Halit se va tras él… ¡Y se encuentran en el baño! “Pensaba que te iba a dar algo de tanto mirarnos”, le dice Kemal. Pero Yildiz se niega a aceptar que estaba celosa y le hace creer que son imaginaciones suyas.

“Si admites que estás celosa, prometo dejar de verla”, asegura Kemal. Justo que cuando está a punto de besarla… ¡Zehra lo llama tras la cortina! ¡Casi los pilla! ¿Se dejará Yildiz llevar con Kemal? ¿Está jugando el empresario con los sentimientos de Zehra?