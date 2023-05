Kemal le deja las cosas claras a Yildiz: “Para estar conmigo te tienes que divorciar”

Kemal ayudó a Yildiz a recuperar las joyas que había vendido a espaldas de su marido, con una condición que no le revelaría hasta llegado el momento. Tras cumplir con su parte del trato, el empresario le contó a Yildiz lo que quería: ¡Que fuese por la noche a su casa!

Yildiz no entiende qué es lo que pretende Kemal con esa proposición, pero en el fondo sabe que no le queda más remedio que aceptar si no quiere que desvele lo que ha hecho. ¿O realmente tiene ganas de pasar un rato a solas con él?

Kemal ha preparado un romántico aperitivo para disfrutar con su exmujer y, nada más verlo, Yildiz intuye las intenciones del empresario. “Haré lo que quieras”, le asegura ella. Ante esas palabras, Kemal se acerca lentamente hacia la boca de Yildiz y, al ver que ella está dispuesta a besarlo… ¡Se aparta! ¡Le dice que él no se acuesta con mujeres casadas!

“Quería saber hasta dónde estás dispuesta a llegar para seguir casada con tu marido y veo que no tienes ningún límite”, le confiesa Kemal. A Yildiz no le hace ninguna gracia el jueguecito que se trae su exmarido y… ¡Decide marcharse!

El joven le pide que recapacite a cerca de por qué ha decidido ir a su casa sabiendo que iban a estar a solas. Además, es claro: “Para estar conmigo te tiene que divorciar”. ¿Se planteará Yildiz la posibilidad de dejar a Halit para intentarlo con Kemal?