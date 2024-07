Yildiz defiende a Çağatay en el juicio por acoso: “Él no es esa clase de hombre”

Doğan difamó a Çağatay con la ayuda de su asistenta para intentar alejarlo de Yildiz. De esta manera, por mucho que lograse defenderse, su apellido quedaría manchado y podría provocarle numerosos problemas en el futuro a Halit Can.

Doğan le pidió expresamente a Yildiz que no defendiese a Çağatay en el juicio, pero ella ha decidido no hacerle caso. Por mucho que ya no estén juntos, ella no puede permitir que se ensucie el nombre del padre de su hijo de esta manera. Además, está convencida de que es inocente.

“En todo el tiempo que estuvimos casados nunca le oí dirigirse a ninguna mujer de un modo grosero. Me ha sorprendido que lo acusen de eso. Es una calumnia”, comienza explicándole Yildiz al juez.

Mientras Yildiz declara, uno de los hombres de Doğan le cuenta que su mujer está defendiendo a su exmarido, algo que a él le sienta fatal. Por suerte para Çağatay, parece que las palabras de Yildiz podrían poner fin a su problema. ¿Habrá problemas en el matrimonio Yildirim después de esto?