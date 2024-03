Yildiz contraataca a Ender y Sahika humillándolas delante de sus amigas: “Espero que sintáis el escozor”

Después de la vergonzosa humillación ante todos los invitados en la fiesta de aniversario de la empresa de su suegro, Yildiz ha decidido tomar cartas en el asunto y no quedarse de brazos cruzados.

La joven ha llevado a algunas amigas de la alta sociedad, quienes estuvieron presentes en la comida organizada por Ender, a la modesta casa de sus enemigas, exponiéndolas ante su nueva realidad. "Aquí es donde viven", les ha asegurado.

Las reacciones de Ender y Sahika no se han hecho esperar. Ambas han intentado convencer a las invitadas de que no estaban en su casa, pero la verdad no ha tardado en salir a la luz.

Ahora, Yildiz ha conseguido vengarse. Con una sonrisa triunfante en la cara, les ha dejado claro a sus enemigas que no se quedará de brazos cruzados ante sus ataques. "Espero que sintáis el escozor", les ha dicho mientras se marchaba.

Sin embargo, Ender y Sahika han prometido vengarse por dejarlas en ridículo de esta manera tan cruel. La venganza está servida en Pecado Original.