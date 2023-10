Yiğit pierde los papeles… ¡Y deja a Lila tirada en mitad de la autopista!

Halit ha sido muy duro con Yiğit en la cena en familia del restaurante. El empresario ha avergonzado al joven y lo ha hecho sentir interior a su hija. Aunque Ender y Kaya han tratado se convencer a Yiğit para que ignorase esas palabras, Halit ha conseguido su objetivo y el joven ha abandonado el local convencido de que su historia con Lila no tenía futuro.

La hija de Halit ha querido hablar con él para hacerlo entrar en razón, pero Yiğit no parece dispuesto a escucharla. La joven se ha subido al coche con él, pero la discusión ha ido en aumento. “Tu padre tiene razón”, está convencido Yiğit.

Lila no entiende por qué Yiğit le da tanta importancia a la opinión de su padre porque ella no se la da. “Puedo decirte que tienes complejos y no es nada malo. Pierdes los estribos por una palabra. Contrólate cuando hables conmigo”, le asegura la joven a su novio.

Estas palabras terminan por descontrolar los nervios de Yiğit y decide salirse de la autopista para pedirle a Lila que se baje del coche. “Búscate a otro que obedezca tus órdenes. ¡Fuera!”, le grita el hijo de Kaya a la joven. ¿Será este el final se su historia?