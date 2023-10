¡Yiğit se enfrenta a Şahika y saca la cara por su madre!: “Déjate de amenazas o te mato”

Ender le ha comentado a su hijo que Şahika le ha amenazado y Yiğit, que no piensa permitir que esa mujer se vuelva a interponer en su vida, ha irrumpido en su habitación para pedirle explicaciones. “¿Qué quieres de mí?”, pregunta el hijo de Kaya con actitud rabiosa, casi chulesca.

Yiğit afirma que ahora que se ha cansado de él, ha pasado a su madre y Şahika no ha podido evitar reírse ante tales palabras. Sin embargo, el hijo de Ender no está para bromas y... ¡coge por el cuello a su tía hasta dejarla casi sin respiración! “Déjate de amenazas o te mato”, le asegura. Sin embargo, la ex aliada de Nadir logra zafarse.

“Ahora me vas a decir si es verdad que tienes es grabado”, espeta Yiğit en tono amenazante. Şahika le comunica entonces que es cierto, pues nada más se enteró de lo ocurrido se hizo con las grabaciones de seguridad... ¡eso no nos lo esperábamos!

La hermana de Kaya afirma que el video lo tiene guardado en una caja fuerte y que no dudará en mandárselo a su madre. ¿Será capaz Şahika de arruinarle la vida a su sobrino? ¿Qué hará con la grabación?