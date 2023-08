La sorprendente proposición de Alihan a Zeynep: “¿Nos vamos?”

Zeynep ha tomado la decisión de dejar su puesto en la empresa y se lo ha comunicado a Alihan. Cree que es el momento de cambiar y los últimos acontecimientos de su vida le han motivado a decidir que necesita pasar una temporada en casa pensando en nuevos proyectos.

A Alihan no le ha hecho mucha gracia esa decisión, pero no le ha quedado más remedio que aceptarla. Eso sí, no ha dejado de darle vueltas al asunto desde que su mujer le comunicó la noticia y ahora tiene algo importante que plantearle.

“¿Quieres irte?”, le espeta directamente a Zeynep antes de que salgan de casa para acudir a una fiesta. La joven Yilmaz está desconcertada, pero su marido especifica: “Hablo de salir del país. De irnos lejos los dos solos”.

El empresario le recuerda que tiene oficinas en América y que no tendrían problema para trabajar allí y para empezar una nueva vida con una base. “Es muy precipitado. ¿No tengo tiempo para decidirlo?”, le pregunta ella.

A Zeynep le echa para atrás su familia y sus amigos, aunque por otro lado entiende lo que intenta transmitirle su marido. Al fin y al cabo, siempre hay gente que intenta estropear su relación. ¿Qué decisión tomarán?