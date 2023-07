Alihan y Zeynep hacen las paces y deciden olvidarse de Elif: “Me vuelves loco”

Alihan, que se ha dado cuenta de que las intenciones de Elif no son buenas, se cita con su amiga de la universidad en una cafetería para explicarle que no quiere tener ningún tipo de relación con ella. Alihan abandona la empresa a toda prisa y no se lo comunica a Zeynep porque estaba en una reunión. Sin embargo, la joven Yilmaz piensa que su marido le ha intentado ocultar todo y... ¡tienen una gran discusión!

Trasncurridas varias horas, Alihan sigue sin volver a casa y Zeynep intenta contactar con él sin éxito... ¿le habrá pasado algo? La desesperación de la joven Yilmaz es tal que incluso llama a Zerrin para preguntarle si sabe algo de su hermano, pero ella tampoco conoce su paradero.

Finalmente, Alihan llega a su casa y afirma que no cogía el teléfono porque: “estaba enfadado”. Zeynep, visiblemente dolida, le espeta a su marido que prefiere estar así a pensar que le ha podido ocurrir algo. Después de esa conversación, ambos se enzarzan en una discusión que termina cuando la joven Yilmaz le arroja un vaso de agua.

Alihan le espeta: “vete, va en serio”; pero cuando Zeynep empieza a correr para huir de su marido, él la atrapa y le dice: “me vuelves loco”. Entre besos, ambos se reconcilian y dejan claro algo... ¡jamás dejarán que Elif se interponga entre ellos!