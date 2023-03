¡Reconciliación!: Alihan sorprende a Zeynep con un bonito detalle en la oficina

Zeynep se había quedado destrozada con la irrupción de Lal, la mujer que decía ser novia de Alihan, en una de las citas que estaba teniendo con él en su casa. La joven le faltó el respeto a Zeynep y le advirtió sobre su jefe. ¡Le dijo que, como ella, tendría otras muchas amantes!

Al día siguiente en la oficina, Zeynep se desahogó con Alihan y le dijo que estaba cansada de todos los problemas a los que tenían que hacer frente. Aunque quería confiar en él, siempre había un pero y… ¡Le pidió que se diesen un tiempo! Ella se ha destrozada, pero en ese momento pensó que era la mejor opción.

Cuando llega a su mesa de trabajo, Zeynep descubre que tiene un regalo encima… ¡Es una imagen suya impresa con muchos ‘confía en mí’ en su interior! El autor de ese detalle sólo podía ser uno… ¡Alihan!

Zeynep corre a su despacho y no puede evitar emocionarse. “Como no crees lo que te digo, he decidido ponerlo por escrito”, le dice Alihan. Con lágrimas en los ojos, los dos se funden en un emotivo beso. ¡Habemus reconciliación!

La joven Yilmaz no puede evitar sonreír al ver a su jefe realmente emocionado y sintiendo las palabras que le dice. ¿Podrán ser por fin felices sin que nadie se entrometa en su relación? ¿Conseguirán confiar el uno en el otro?