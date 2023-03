¡La exnovia de Alihan irrumpe su cita con Zeynep!: “¿Me dejas por esta barriobajera?”

Tras ver que Alihan ignoró sus advertencias acerca de Zeynep, Ender decidió presentarse en el trabajo de Lal, la mujer que decía ser novia de Alihan. Le contó que el empresario estaba saliendo con su ayudante, sabiendo que la joven no se iba a quedar de brazos cruzados con esa información. ¡Y eso que Alihan ya le había dicho que estaba saliendo con otra mujer!

Después de haberle presentado a Yildiz, Zeynep disfruta con Alihan de una tranquila cita en casa de su jefe. En mitad de la película que están viendo, alguien los irrumpe llamando al timbre… ¡Es Lal!

La joven entra en casa de Alihan de malas maneras, exigiéndole ver con quién se encuentra. “¿Tú eres su ayudante o su amante?”, le dice a Zeynep. Lal la mira con desprecio y… ¡Se mete con su físico!

“Como tú, Alihan tiene cientos de chicas”, le recalca Lal a la hermana de Yildiz. El empresario intenta echarla se su casa y le recalca que ella y él nunca fueron novios, sólo salían de vez en cuando. “Yo no te quiero”, le afirma.

Cuando Alihan vuelve al salón… ¡Zeynep ya no está! Las palabras de Lal han herido tanto a la joven que, no sólo se ha marchado, si no que ha apagado el teléfono. ¿Podrá Zeynep confiar en Alihan después de lo que ha dicho Lal de él? ¿Dejarán sus allegados ser feliz a la pareja?