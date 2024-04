El despiadado consejo de Ender a Cansu para que se libre de Yildiz de una vez por todas

A Cansu no le ha sentado nada bien descubrir que Yildiz se ha despertado del coma. Teme que su vida actual peligre, ya que Çağatay se muestra preocupado por su exmujer y asegura que Halit Can debe ver a su verdadera madre.

Ender ha ido a visitar a su amiga a su casa y se la ha encontrado hecha un mar de lágrimas en la habitación y con un estado de nervios alarmante. “Çağatay ha empezado a dudar de tu cordura. ¡Levántate y contrólate!”, le dice al verla.

Cansu no para de temblar y de gritar al pensar que su marido puede dejarla y Ender trata de calmarla, haciéndole entender que debe mantenerse serena para que Çağatay no la deje, ni piense que tiene un problema. “Tienes que actuar. Finge que no ha pasado nada”, aconseja la hermana de Caner.

“Tengo que eliminar a Yildiz a toda costa”, dice Cansu muy segura. Ender la anima a que lleve a cabo su venganza y ella ya está maquinando un nuevo plan para librarse de ella. ¿Conseguirá Yildiz hacerle frente?