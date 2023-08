Una misteriosa chica aparece en casa de Caner: “Soy tu hermana”

Una misteriosa joven se presenta en la casa en la que viven Emir y Caner y llama a todos los timbres, sin obtener respuesta. Por suerte, la pareja de amigos llega minutos después y ella les confirma que está buscando al exnovio de Zehra. “Soy Leyla Çelebi, tu hermana”, asegura ella.

Caner se queda de piedra al escuchar esas palabras y, al principio, responde a la defensiva. Ella le explica que, después de abandonarlos a él y a Ender, su padre se casó con su madre. “Estoy desesperada”, le suplica ella para que le deje entrar en su casa.

Leyla le asegura a Caner que no sabía que existía hasta hace relativamente poco y, desde entonces, ha estado investigando sobre él. “Sabía que a ti te iba bien y por fin te he encontrado”. Caner le recalca que su situación no es tan buena como piensa y, además, todavía no ha superado la pérdida de su hermana. Aunque, en realidad, sabe que todavía sigue viva.

“No he venido a pedirte dinero. Vengo porque necesito encontrar trabajo para vivir”, le explica Leyla. Caner no sabe cómo ayudarla y a Emir se le ocurre la idea de presentársela a Kaya. ¿Le dará el abogado trabajo? ¿Será esta joven realmente hermana de Caner o estará mintiendo?